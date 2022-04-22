رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وخطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة

يبحث الشعب المصري من قائدي السيارات عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، حيث تتيح وزارة الداخلية عبر موقع النيابة العامة المصرية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الخاصة بالسيارة، وذلك في إطار التسهيل الذي تقدمه الوزارة للجمهور من أحب الحصول على الخدمات الحكومية بمنتهى السهولة، ضمن خطة التحويل الرقمي التي تتبناها أجهزة الدولة المختلفة، كما يقدم موقع النيابة العامة كذلك عدة خدمات مرورية أخرى مثل الاستعلام عن المخالفات المستحقة على رخص القيادة ورخص السير بكل فئاتها، وكذلك الاطلاع على نماذج المخالفات التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني، لذلك نحن اليوم عبر المقال نقدم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.

توفر وزارة الداخلية عبر موقع النيابة العامة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، حيث يمكن عبر الرابط الوصول إلى خدمات المرور بكل سهولة، ومن خدمات المرور المتاحة على الموقع ما يلي:

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية على رخص القيادة ورخص السير

خدمة التصالح الفوري على الغرامات

خدمة تقديم التظلم على مخالفات المرور

خدمة الدفع الفوري سواء الإلكتروني أو النقدي

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة