نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وخطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة في المقال التالي
يبحث الشعب المصري من قائدي السيارات عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، حيث تتيح وزارة الداخلية عبر موقع النيابة العامة المصرية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الخاصة بالسيارة، وذلك في إطار التسهيل الذي تقدمه الوزارة للجمهور من أحب الحصول على الخدمات الحكومية بمنتهى السهولة، ضمن خطة التحويل الرقمي التي تتبناها أجهزة الدولة المختلفة، كما يقدم موقع النيابة العامة كذلك عدة خدمات مرورية أخرى مثل الاستعلام عن المخالفات المستحقة على رخص القيادة ورخص السير بكل فئاتها، وكذلك الاطلاع على نماذج المخالفات التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني، لذلك نحن اليوم عبر المقال نقدم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.
توفر وزارة الداخلية عبر موقع النيابة العامة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، حيث يمكن عبر الرابط الوصول إلى خدمات المرور بكل سهولة، ومن خدمات المرور المتاحة على الموقع ما يلي:
- خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية على رخص القيادة ورخص السير
- خدمة التصالح الفوري على الغرامات
- خدمة تقديم التظلم على مخالفات المرور
- خدمة الدفع الفوري سواء الإلكتروني أو النقدي
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة
- الدخول مباشرة على موقع نيابات المرور.
- قم اختيار خدمات نيابات المرور من التبويب الرئيسي.
- قم بالضغط على أيقونة الاستعلامات.
- قم باختيار خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة المركبات.
- يتم ملء خانات رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة.
- يمكن اختيار خانات الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف بحسب لوحة السيارة.
- تظهر بعد ذلك بيانات رخصة السيارة ومجموع مخالفات المرور المستحق دفعها.
- بعد الاستعلام عن مبلغ مخالفات المرور قم بالضغط على طلب استخراج شهادة استيفاء الغرامات.
- ثم تنبثق على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من البنود التي يجب التأشير عليها بالموافقة لإتمام عملية تسجيل الغرامات.
- وبعد ذلك تنبثق شاشة بها عدد من خانات البيانات المطلوبة من المتقدم لدفع الغرامة المالية على السيارة.
- قم بملء خانات البيانات والتي تشمل الاسم الرباعي والعنوان وإدارة المرور التابع لها المتقدم ، ورقم لوحة السيارة الخاصة به.
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