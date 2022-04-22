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عمر شويل - جدة صرف مكرمة التأهيل الشامل hrsd.gov.sah والتي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرفها لمستفيدي الوزارة تحت بند التأهيل الشامل، كما تقوم الوزارة شهريا بالإعلان عن مواعيد إيداع الرواتب بالحسابات المصرفية السعودية، كما يتم الإعلان عن مكرمة التأهيل الشامل المقدمة لممولي خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الشهر.

“برقم المستفيد” صرف مكرمة التأهيل الشامل hrsd.gov.sah موعد الصرف أبريل – رمضان 1443

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشمول مستفيديها بالعديد من الخدمات، حيث تحرص بالأساس على تقديم الدعم للمحتاجين والذي يتم الحصول عليه من المملكة أو من أهل الخير ليتم إعادة توجيهه إلى الفئات الفقيرة ومستحقي الزكاة من ابناء الوطن، كما تقوم بتقديمه لأصحاب الدخل المنخفض بالفئات المحددة سلفا.

الفئات المستحقة لدعم وزارة الموارد البشرية

مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

كما يتم شمول مستفيدي حساب المواطن من أصحاب الدخل الشهري المنخفض، مع الالتزام بالحد المانع للدخل 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

المشمولين تحت فئة التأهيل الشامل وهي فئة المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وغيرهم.

الشروط الأساسية للحصول على دعم التأهيل الشامل

أن يكون من الجنسية السعودية.

يكون العمر لا يقل عن 25 عام.

يتم تقديم تقرير طبي يفيد بالإعاقة المؤقتة أو الإعاقة الدائمة ومستوى الإعاقة.

يقوم بتقديم ما يفيد أنه فرد مستقل أو رب لأسرة.

يتم تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري وتحديث السجل الطبي لضمان الحصول على الدعم.

المكرمة الملكية للتأهيل الشامل

يكون من حق مستفيدي التأهيل الشامل الحصول على المكرمة الملكية المقدمة لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر رمضان، حيث يترقب جميع السعوديين بحث التأدية في الحساب الضماني لهم والذي يتم صرفه حصرا قبل عيد الفطر المبارك، ويترقب الجميع أن تصرف المكرمة للجميع في خلال أيام قليلة.

الاستعلام عن نزول مكرمة التأهيل الشامل في حسابي الضماني

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل. يقوم بتسجيل رقم المستفيد. ثم يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية وتحديد نوع الإعانة. يجب تسجيل رمز التحقق ثم اختيار ايقونة “عرض”. يفتح للمستخدم حسابه الخاص بالوزارة ويتم الدخول علىة للتأكد من نزول المكرمة فيه.

موعد صرف راتب التأهيل الشامل (أبريل 2022)

يتقرر صرف رواتب المؤهلين بالتأهيل الشامل في الأيام لثلاثة الأخيرة من الشهر بالتقويم الميلادي، ويتم الصرف في أبريل 2022 في 26 أبريل 2022، ومن المتوقع نزول المكرمة الملكية في هذا الموعد ليتسلمها المؤهلين مع الراتب.