نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج توجه عدة نصائح للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عدد من النصائح الهامة للمعتمرين التي يجب اتباعها في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي أكد فيه وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الوزارة تمكنت خلال الشهر المبارك فقط من تفويج أكثر من 4 مليون و200 ألف معتمر بالمسجد الحرام، وتم مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقاية، كما تم تقديم جميع الخدمات التي توفر للمعتمرين وضيوف الرحمن وزوار الأماكن المقدسة، جميع سبل الراحة، حيث تم توفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة.

نصائح وزارة الحج والعمرة

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزارة الحج عدد من النصائح للمعتمرين خلال العشر الأواخر من رمضان، تتمثل في:

داعياً المعتمرين إلى

ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

عدم الإطالة بجانب الحجر الأسود.

بعد إنهاء الطواف تكون الصلاة خارج صحن الطواف. ـ

عدم إرباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف.

توزيع آلاف الوجبات على الصائمين

كما أعلنت الوزارة عن تمكنها من توزيع 10 آلاف وجبة هدية مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتفطير الصائمين، كما نجحت أيضًا في تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من أجل تقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة، مع تسخير كافة الإمكانات لتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت في وقت لاحق عن تنظيمها موسم الحج لهذا العام في كامل ظروفه بطاقة استيعابية تتجاوز المليون حاج، وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا التي أثرت على الأعداد طيلة العامين الماضيين، وأكدت الوزارة أنها بدأت الاستعداد مبكرًا من أجل استقبال موسم الحج الأكبر المتوقع له أن يشهد قدوم عدد كبير من حجاج الخارج، مشددة على التزام حجاج الداخل بالحصول على التصريحات الرسمية والعمل وفق الضوابط المنظمة من قبل الأجهزة المعنية.