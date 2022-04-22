مواعيد دوام مصرف الراجحي في شهر رمضان ومواعيد التحويلات 2022

مواعيد تحويلات الراجحي في رمضان، قبل بداية شهر رمضان الكريم تقوم عدد كبير من المؤسسات في السعودية بتغيير مواعيد العمل بها حتى تتفق مع موعد الإفطار، ومصرف الراجحي من أشهر تلك المؤسسات التي تعلن عن تغيير مواعيد العمل بها في شهر رمضان المبارك بما يتفق مع حاجة العملاء وراحتهم على الرغم من أن بعض الفروع للراجحي يتم العمل بها حتى في أوقات الإفطار نظرًا للحاجة الشديدة إلى تعاملات الراجحي في ذلك الوقت مثل الفروع الموجودة في المطارات والمولات وإليكم مواعيد العمل في الراجحي بشهر رمضان.

مواعيد تحويلات الراجحي في رمضان 2022

يقوم مصرف الراجحي كل عام بالإعلان عن مواعيد الدوام الجديدة في شهر رمضان حتى يعلم العملاء الأوقات المتاح بها الذهاب إلى المصرف من أجل تنفيذ وإجراء الخدمات الراغبين بها لا سيما خدمات التحويل وسحب الأموال، وقد أعلن مؤخرًا عن المواعيد الجديدة للعمل بها طوال شهر رمضان الفضيل في عدد من الفروع المعينة من المصرف حيث من المفترض أن يكون بداية الدوام في التاسعة والنصف في الصباح وينتهي الدوام قبل الإفطار في الخامسة والنصف قبل المغرب.

حيث يتم تحديد تلك المواعيد من قبل البنك المركزي بالمملكة لتحديد مواقيت العمل بكافة البنوك بالسعودية لتكون متاحة بمجرد حاجة العملاء لمختلف البنوك إليها، وكما ذكرنا تختلف مواعيد الدوام من فرع لآخر حسب زيارة العملاء وحسب الحاجة إلى خدمات الراجحي المصرفية ففي الأماكن شديدة الزحام كالمطارات وأماكن الحج وتواجد حجاج بيت الله الحرام تمتد مواعيد العمل في المصرف لتصير أربعة وعشرين ساعة، ويمكن الاستفسار عن مواعيد العمل بشكل أفضل من خلال التواصل مع المصرف.

إجازة رمضان في الراجحي 2022

وقبل انتهاء شهر رمضان وبدء عيد الفطر تقوم السعودية بإعطاء جميع القطاعات والمؤسسات بها إجازة تقدر بمدة معينة حسب القطاع والجهة، وقد أعلن الراجحي أن إجازة رمضان في الراجحي تكون في السابع والعشرين من رمضان والموافق الخميس وتستمر عشرة أيام قبل الانتهاء لتستئنف فروع الراجحي العمل بعد شهر رمضان في السابع من شهر شوال بمشيئة الله ماعدا بعض الفروع التي تختلف بها مدة الإجازة.