“exams.moe.gov.jo” مستمر رابط أرقام بطاقات توجيهي الأردن 2022 أدخل مباشراً الآن بالرقم الوطني

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عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعي موقعكم المتميز على الدوام ثقفني في المملكة الأردنية، رابط أرقام بطاقات توجيهي الأردن 2022، الذي أصبح من أهم الموضوعات البحثية اليوم، بالتزامن مع بدأ إجراءات أمتحان الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي الحالي، وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت عن موعد فتح رابط الاستعلام الإلكتروني عن أرقام جلوس أمتحان الشهادة الثانوية العامة، أمام الطلاب جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للوزارة، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الوزارة أن الربط سيتم تفعيله بداية من اليوم الخميس 2022/04/21، الموافق 20 من شهر رمضان 1443، ويستمر في أستقبال الاستعلام حتى يوم 2022/04/25 القادم، وشددت الوزارة على الطلاب التدقيق في البيانات التي يتم تسجيلها في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا بها وفي حالة اكتشاف أي خطأ في البيانات، عليهم إرسال طلب تصويب للبيانات في الخانة المخصصة لذالك.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن / أحمد المساعفة، أن تزامن أمتحانات الشهادة الثانوية العامة مع المدارس هذا العام ليس المرة الأولى التي تحدث، وقال أنه لا يوجد أي عقبات في ذالك فامتحان المدارس يبدأ في الثامنة صباحاً بينما التوجيهي يبدأ في الساعة العاشرة، وأن أختبار التوجيهي لا يتم في كل المدارس وهناك تنسيق في المواعيد.

رابط بطاقات توجيهي الأردن 2022