نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي بتوقيت السعودية وترقب نتيجة مباراة الأهلي والرجاء اليوم بدوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي بتوقيت السعودية وسط ترقب من جماهير القلعة الحمراء نتيجة مباراة الأهلي والرجاء اليوم في مواجهة العودة بدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي في مواجهة تعد الأقوى للأهلي أمام الرجاء بعدما تمكن الأهلي من الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي بتوقيت السعودية اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي بتوقيت السعودية اليوم في تمام الواحدة من صباح يوم السبت بتوقيت السعودية، على أن تقام في الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة، وسط حضور جماهير كبير من جانب جماهير الرجاء المغربي من أجل مؤازرة فريقها أمام الأهلي في مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم

من المنتظر أن تنقل قناة Bein sports HD3 مباراة الأهلي والرجاء اليوم في واحدة من المباريات في دوري أبطال أفريقيا في مواجهة العودة، ويسعى الأهلي إلى الحفاظ على التوازن الدفاعي من بداية المباراة وامتصاص الإندفاع الهجومي المتوقع من جانب الرجاء الذي يرغب في إحراز الهدف الأول.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

من المرتقب أن يواجه الأهلي المصري الرجاء المغربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج.

حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج. خط الهجوم : بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

هذا ويسعى الأهلي إلى الفوز على الرجاء في مواجهة العودة ويكفي الأهلي التعادل السلبي من أجل الفوز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

يترقب الجماهير نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، حيث يسعى الأهلي إلى عبور الرجاء وتبدو المباراة صعبة بالنسبة للأهلي والساعي إلى الفوز وعبور تلك المواجهة الهامة أمام الرجاء المغربي خاصة وأن الأهلي لن يتراجع عن الأداء الرائع وسط محاولات من جانب الرجاء إلى الفوز وإستغلال الحضور الجماهيري الكبير للرجاء أمام الأهلي في تلك المباراة.