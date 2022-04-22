شؤون الحرمين تهيئ 90 مصلىً للنساء داخل المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد -

وقالت مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى للشؤون النسائية فاطمة بنت زيد الرشود - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - إن المصليات منها الدائمة ومنها الاحتياطية والطارئة، ومن بينها 4 مصليات خاصة بذوات الإعاقة ومرافقاتهن، واثنان للاعتكاف.

وأضافت أن المصليات جهزت منذ بداية الشهر الكريم وفى وقتٍ مبكرٍ لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام فى هذه العشر المباركة واللاتى توافدن على المسجد الحرام فى أول ليالى العشر.

وأشارت الرشود إلى أن المصليات تتفاوت فى مساحاتها وسعتها بحسب جهتها وكثافة المقبلات لأداء الصلاة فيها وسط منظومة متكاملة من الخدمات من ترحيب وتنظيم وإرشاد وتطهير وتطييب وتفويج وسقاية، وخدمات لذوى الإعاقة، وخدمات طبية وإسعافية تقدم بلغاتهن.