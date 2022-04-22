الاتحاد الأوروبى يطالب بممرات إنسانية من ماريوبول فى عيد الفصح

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث دعا إلى فتح ممرات إنسانية من ماريوبول ومدن أخرى بحلول عيد الفصح.





وقال ميشيل، إنه أجرى محادثة مع بوتين، اليوم الجمعة، حيث حثه على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية خلال عيد الفصح الأرثوذكسى. وكتب ميشيل عبر "تويتر": "نحث بشدة على وصول المساعدات الإنسانية الفورية والممر الآمن من ماريوبول وغيرها من المدن المحاصرة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسى، وأكرر موقف الاتحاد الأوروبى بدعم أوكرانيا وسيادتها وإدانة العدوان الروسى وفرض عقوبات عليه".

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