بوتن: لهذا تتعثر المفاوضات مع أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن سبب تعثر المفاوضات مع الجانب الأوكراني، التي بدأت بعد وقت قصير من إطلاق موسكو حربها على جارتها في 24 فبراير الماضي.
ونقل الكرملين عن بوتن، الجمعة، اتهامه للجانب الأوكراني بـ"عدم الثبات على المواقف" في المفاوضات، مما يؤدي إلى تعثرها حسب وجهة نظره.
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين المفاوضين عن نتائج ملموسة".
وقال بوتن لميشيل أن "كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين".
ومن جهة أخرى، اتهم بوتن كييف بعدم السماح للقوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام.
وأعلن الكرملين أن "كل عناصر القوات المسلحة الأوكرانية والمقاتلين في كتائب قومية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا سلاحهم تم ضمان بقائهم أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، ورعاية طبية جيدة".
وأضاف الرئيس الروسي: "لكن نظام كييف يمنع الاستفادة من هذه الفرصة".
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