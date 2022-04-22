حسن الرداد: "بابلو" شخصية صعبة تعبر عن الحارة المصرية

بعد غياب عن الدراما العام الماضي، يخوض النجم المصري حسن الرداد السباق الرمضاني هذه السنة من خلال مسلسل "بابلو" الذي يتناول عددا من القضايا الشائكة، كالهجرة غير الشرعية وتجارة الأعضاء.

ويلعب الرداد في المسلسل دور سيد حسن المعروف باسم "بابلو"، الذي توفي والده وهو لا يزال صغيرا، ليمر بظروف صعبة ينجح في التغلب عليها، لكنه يصطدم بعصابة كبيرة للإتجار بالبشر ويخوض ضدها العديد من المواجهات.

وقال الرداد لموقع "دوت الخليج" إن "شخصية بابلو صعبة، وتطلبت مجهودا كبيرا حتى في طريقة الوقوف أو المشي أو الكلام، هذا إلى جانب الحالة النفسية المصاحبة لها. يحتوي العمل على مشاهد (أكشن) صعبة للغاية، وكنا نخاف من الإصابات أثناء التصوير".

وأضاف الفنان المصري: "أحب المنافسة للغاية، وأستمتع بالشخصية وأعمل عليها بشكل احترافي لكن بإحساس الهاوي. تفكيري مشغول دائما بدخول الأعمال المختلفة لأن المنافسة في صالح الجمهور، والنجاح ممكن أن يعم الجميع كل بقدر ما يقدمه من أدوار تكون قريبة من المشاهدين".

وتابع: "لا يوجد أي تفاصيل كوميدية في العمل لكن في بعض اللحظات سيجد الجمهور عددا من الجمل المضحكة التي قد تكون بمثابة (اللازمة) أي عادة يقولها الشخص باستمرار، مثل (بابلو أوعى تقابله) وغيرها، وهو ما يميز الحارة المصرية وشخصياتها التي يكون لديها القافية في الكلام".

وأشار الرداد الذي نال جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في "البس عشان خارجين" عام 2016، إلى أنه "من بداية مشواري وأنا أحب التنوع وأتجنب حصر نفسي في أدوار معينة، فعندما قدمت الدالي واحكي يا شهرزاد، بدأ تصنيفي في دور الشاب المنتمي للطبقة الغنية، لكنني قررت بعدها تقديم الرومانسي والكوميدي كما حدث في آدم وجميلة والآنسة مامي وغيرهما من الأعمال".

وفيما يتعلق بالمشاركة بالأفكار حول شخصيات المسلسل، أضاف: "جمعتنا العديد من الجلسات مع المخرج والمؤلف والمنتج لاقتراح الشخصيات الموجودة في العمل، لكن المخرج الأستاذ محمد حماقي هو من له الرأي الأخير في الاختيارات".

موضة "التريند"

وحول التأثير الذي أحدثته شخصية بابلو، قال الرداد: "ظهرت العديد من الأغاني التي تحتوي على كلمات خاصة بالشخصية، وهو ما يسعدني ويظهر إلى أي مدى وصل العمل للناس".

لكنه أشار إلى أن "التريند على السوشيال ميديا خادع للأسف، لأنه عالم واسع وهناك عدد من التريندات تكون مدفوعة من دون أن يكون لها تأثير واضح. مواقع التواصل الاجتماعي ليست معيار النجاح على الإطلاق، والأعمال التي وصلت للناس معروفة، والنجاح يفرض نفسه".

جدير بالذكر أن مسلسل "بابلو" من بطولة حسن الرداد وأروى جودة ومصطفى فهمي ونجلاء بدر وعبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف حسام دهشان، وإخراج محمد حماقي.