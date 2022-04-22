موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 54 شهر مايو 2022 وكيفية تحديث البيانات بالخطوات

يتساءل العديد من الأشخاص المستفيدين من دعم حساب امواطن حول موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة الجديدة، حيث يعتمد الفئات المستحقة على دعم حساب المواطن خاصة في ظل الظروف الحالية التي يواجهها المستفيدين بسبب حرب أوكرانيا والظروف الصعبة، بالإضافة إلى قدوم عيد الفطر المبارك لذلك يبحث المواطنين ذات الدخل المحدود عن موعد نزول الدعم، خاصة بعد الإعلان عن موعد أجازات عيد الفطر المبارك في مختلف القطاعات حكومي وخاص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 54 شهر مايو من حساب المواطن، بالإضافة إلى كيفية تحديث بيانات المستفيدين للتمكن من الحصول على الدعم.

موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 54 شهر مايو 2022:

يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية التي تمنح دعم مالي للأشخاص المستحقين ذات الدخل المحدود والفقراء، والهدف الرئيسي من هذا الدعم هو تلبية وسد احتياجات المتقدمين وسداد ديونهم، ومن المعروف إنه بمجرد صدور نتائج الأهلية للدفعة يتم معرفة أحقية المواطن في الحصول على الدعم لهذا الشهر أم لا، علماً بأنه يتم صدور نتائج الأهلية في موعدها الرسمي في اليوم الموافق 1 من كل شهر ميلادي ولا يتغير موعد صدور نتائج الأهلية إلا في حالة وافق أجازة رسمية، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن.

تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن:

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر عن ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين لكي يتمكنوا من الحصول على دعم الدفعة، وفي حالة تغيير أي بيان من بيانات المستفيد يجب تحديثها بمجرد الدخول على الصفحة، فقد شهدت الدفعات السابقة طلبات الاعتراض بشأن أن الإيداع لم يتم صرفه، ونعرض من خلال هذا المقال كيفية تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين من خلال خطوات، وهذه الخطوات هي: