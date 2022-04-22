نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين قياس 1443 هيئة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، من بين المواضيع التي يبحث عنها الراغبين في التعرف على الرخصة المهنية نتائج. هذا ومن الجدير بالذكر أن نظام الرخص المهنية قد انطلق في المملكة كبديل عن نظام كفايات المعلمين، وقد تم الإعلان عن نتائج قياس الرخصة المهنية بتاريخ 22 أبريل 2022، وهذا فيما يخص الاختبار العام والاختبار التخصصي، ويمكن للمعنيين بالأمر الاستعلام عن نتائج قياس Qiyas من خلال الولوج عبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب النفاذ الموحد عبرetec.gov.sa، وهذه الويقة التي تمنح لكل من المعلمين والمعلمات هي بمثابة رخصة تعد بمثابة شهادة رسمية تقدم من طرف حكومة المملكة العربية السعودية، وسنذكر لكم من خلال مقالنا هذا كل تفاصيل قياس الرخصة المهنية.

الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

من أكثر المواضيع بحثا في المملكة الاستعلام عن نتائج قياس للمعلمين. إذ أن الكثير من الأشخاص يرغبون في الاطلاع على الرخصة المهنية نتائج، هذه الأخيرة التي تدوم صلاحيتها لمدة خمسة سنوات ابتداء من التاريخ الذي تمنح فيه للمعلمين. إلى جانب ذلك يمكن لكل المعلمين والمعلمات أن يقوموا بتجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها من أجل مزاولة العمل بعد ذلك.

الرخصة المهنية نتائج

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن النتائج الخاصة بـ قياس الرخصة المهنية. وتجدر الإشارة إلى أنّ اجتياز الاختبار المحدد هو أمر هام من أجل منح الرخص المهنية لكل من المعلمين والمعلمات. وهذا الاختبار ينقسم إلى صنفين، الاختبار العام والاختبار التخصصي، وهو يسعى بدوره إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسينها، ويتم استخراج نتائج قياس 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الخاص بالمركز الوطني للقياس بعد ذلك عليه أن يدرج رمز التحقق المرئي وكلمة المرور. في الخطوة الموالية يقوم بالضغط على زر التحقق ثم يضغط على زر التسجيل بعدها يعين خدمة الاستعلام عن النتائج ثم يختار نوع الاختبار الذي يرغب في الاستفسار عن نتيجته، ثم يقوم بالضغط على زر النتيجة يدرج رقم الهوية الوطنية الخاص به، ثم يكتب رمز التحقق. بعدها يضغط على خيارات البحث ليمكن أخيرا من استخراج نتائج قياس للمعلمين.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية. وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن نتائج قياس الرخصة المهنية، وأصبح الاستعلام عنها متاحا من خلال رابط etec.gov.sa.