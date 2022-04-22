نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع زكاة الفطر في منصة تبرع وكيفية تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وطريقة دفع زكاة الفطر في منصة تبرع من الخدمات الجديدة التي أضافتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنصة الوطنية للتبرعات، لتوفر احد الحلول الجديدة للمواطنين والمقيمين لأداء حقوق الزكاة الواجبة، بالأخص ونحن نقترب من حلول عيد الفطر المبارك، ووجوب إخراج الزكاة قبل صلاة العيد، الأمر الذي يحتم على كل مسلم أن يسرع في أداء ما علية من نصاب وفق الأحكام الدينية، ويمكن لمن يرغب في تجربة الطريقة الإلكترونية في إخراج زكاته زيارة رابط منصة تبرع الآن.

إضافة دفع زكاة الفطر في منصة تبرع

حضر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فاعلية إضافة خدمة دفع زكاة الفطر إلى منصة تبرع “المنصة الوطنية للتبرعات”، من اجل تيسير إخراج الزكاة بكل سهولة وبطرق موثوقة ومأمنه، داخل أو خارج المملكة، وتساعد على وصول أموال الزكاة للحالات المستحقة، عبر مسارات السداد السريعة الإلكترونية، وبالتالي سيكون أمام المواطنين والمقيمين العديد من الخيارات التي تمكنهم من دفع نصاب الزكاة الواجب على كل فرد بخطوات بسيطة وفي دقائق على حسب تلك الخطوات التي تم الحديث عنها على المنصة، بداية من خدمة تسجيل الدخول في منصة تبرع وحتى إتمام عملية الدفع الإلكتروني

تسجيل دخول منصة تبرع

يمكن لأي مواطن أو مقيم التسجيل في منصة تبرع والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فلمن يريد تسجيل حساب جديد، علية اتباع خطوات التسجيل في منصة تبرع كالتالي:

الدخول على منصة تبرع الوطنية للتبرعات.

اختيار خدمة تسجيل الدخول ثم مستخدم جديد

ادخل المعلومات عن اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم الموافقة على الشروط ثم التسجيل.

استمرار لباقي الخطوات.

بعد ذلك يجب الدخول من جديد على المنصة وضع بيانات الدخول للوصول إلى الخدمات الإلكترونية ومنها سداد زكاة الفطر التي تم إضافتها مؤخراً، كما يمكن حساب الزكاة بطريقة سهلة .

طريقة دفع زكاة الفطر في تبرع

الآن يمكنك دفع زكاة الفطر في منصة تبرع عبر خطوات بسيطة كما يلي:

الدخول على منصة تبرع الإلكترونية

اختيار خدمة دفع زكاة الفطر

تظهر مجموعة من الاختيارات لتحديد كيفية سداد الزكاة

حدد إن كان السداد في المملكة أو خارجها لدولة اليمن حتى الآن.

اختيار المنطقة

حدد قيمة مبلغ الزكاة.

الضغط على سداد أو دفع الزكاة.

الخطوات المتبقية سيقوم فيها المستخدم بكتابة بعض البيانات حتى وحديد وسيلة الدفع.