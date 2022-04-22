خطوات الإلتحاق و شروط القبول بجامعة الملك فهد بن عبد العزيز الأمنية١٤٤٣

تعتبر جامعة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الأمنية ،واحدة من أهم ،وأشهر،وأفضل الجامعات على مستوي جامعات المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها عام ٢٤ ديسمبر عام ١٩٣٥ ،الموافق ٢٤ رمضان ١٣٥٤،حيث أنه تحرص علي تقديم أفضل العلوم الثقافية ، أيضا أهم التدريبات العسكرية ، التي يآمل ويتطلع إليها الكثير من المواطنين السعوديين ، كما أن جامعة الملك فهد الأمنية حلم لكل طالب سعودي في المرحلة الثانوية،ويحصل خريجوا الجامعة علي بكالوريوس العلوم الأمنية، ولكن هناك بعد الشروط التي يجب توافرها في الطالب المتقدم ،لكي يتم قبولة في هذه الجامعة

شروط الإلتحاق في جامعة الملك فهد الأمنية 2022

في حالة تقديم الطالب ،للإلتحاق بجامعة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ،لأبد أن تتوافر فيه عده شروط ليتم قبوله، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب قد ولد بالمملكة العربية السعودية ،ومن أبويين سعوديين الجنسية ،وأيضا لن تلتفت الجامعة لأي طالب ولد خارج الأراضي السعودية، حتي وإذا كان من أبويين سعوديين

في حالة إذا كان الطالب المتقدم للإلتحاق بالجامعة متزوج ،لأبد من أن تكون زوجتة تحمل الجنسية السعودية ،وإلا لم يتم قبولة بالجامعة.

المستندات المطلوبة في التقديم بجامعة الملك فهد السعودية 2022

أولا : لأبد من توافر صورة من شهادة ميلاد الطالب المتقدم ،وايضا إحضار أصل الشهادة للإطلاع عليها.

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية ،وتكون سارية المفعول.

يجب إحضار ست صور شخصية حديثة للطالب المتقدم.

يجب إحضار صورة من السجل التعليمي للطالب المتقدم ،ومترجم للغة الإنجليزية.

خطوات التسجيل والتقديم في جامعة الملك فهد السعودية 2022

للتسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية ،فإن هناك عدة خطوات يجب أتباعها ،وهذه الخطوات هي :

أولا : يتم التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر السعودية.

وبعد ذلك يقوم الطالب المتقدم بالضغط علي أيقونة التقديم إلي الجامعة.

يجب علي الطالب المتقدم للإلتحاق بالجامعة كتابة كافة البيانات الخاصة به ،بطريقة صحيحة ،مع أرفاق مستندات الشخصية.

ونحن موقع ثقفني نشيد بدور الكبير الذي تقوم به جامعة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، في نشر العلوم الثقافية ،فهي واحدة من أعرق الجامعات بالمملكة العربية السعودية ،ومن يلتحق بها فقد فاز فوزا كبيرا.