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موعد بداية عطلة عيد الفطر 1443 في المؤسسات الحكومية والمصارف وأيضا المدارس من الأشياء لتي يرتفع البحث عليها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث وصلت العديد من المطالبات بتقديم دوام الطلاب في المدارس بينما يبحث الجميع عن دوا البنوك والمصارف أيضا للتعرف على مواعيد صرف المعاشات ورواتب الضمان والمكرمة الملكية قبل وقت العيد أم بعد العيد.
موعد بداية عطلة عيد الفطر 1443 بالمؤسسات (عام – خاص) ومواعيد عودة الدوام
يسعى جميع العاملين بالقطاع الحكومي وأيضا العاملين بالقطاع الخاص للتعرف على مواعيد الإجازات بالمملكة وخاصة عطلة عيد الفطر المبارك والتي تحل بعد عدة أيام، كما يسعى الطلاب للتعرف على نهاية دوامهم وموعد عودة الدوام بعد عيد الفطر المبارك، وتيعة مؤسسات المملكة على العمل والإنتاج كما تسعة أيضا للتخفيف عن العاملين فيها في أيام الصيام وايام الاحتفالات الرسمية، وتم تحديد مواعيد خاصة لدوام مؤسسات المملكة في القطاع العام ومواعيد القطاع الخاص.
موعد عطلة عيد الفطر
|بداية عطلة عيد الفطر في القطاع الحكومي
|بداية عطلة الفطر بالقطاع الخاص
|تبدأ العطلة في 24 رمضان وتنتهي في 5 شوال 1443
|تبدا العطلة في 29 رمضان وتنتهي في 5 شوال 1443.
عطلة عيد الفطر للطلاب بالمدارس
بأمر سامى من خادم الحرمين الشريفين تقرر أن تبدا عطلة الطلاب في 25 رمضان وحتى الخامس من شوال 1443 في المدارس الحكومية وذلك تخفيفا على الطلاب بعد وصول العديد من المطالبات بذلك.
مواعيد الدوام بعد عيد الفطر لجميع المؤسسات (عام – خاص)
- تقرر أن يبدأ يوم عيد الفطر المبارك فلكيا بالمملكة في 2 مايو 2022 وتستمر حتى 4 مايو 2022.
- دوام القطاع الحكومي يبدأ في 7 مايو الموافق 6 شوال 1443.
- بينما يكون دوام القطاع الخاص في 75 مايو 2022 الموافق 4 شوال 1443.
- عودة الطلاب للمدارس والدوام بعد عيد الفطر يبدأ في 6 مايو 2022 الموافق 5 شوال 1443.
- يكون دوام البنوك 7 مايو 2022 الموافق 6 شوال 1443.
- بينما تبدا عطلة عيد الفطر بالبنك المركزي في 29 أبريل 2022 الموافق 28 رمضان وتنتهي في 6 مايو الموافق 5 شوال 1443.
- الإجازة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي تبدا من 2 مايو وتنتهي في 4 مايو 2022.
- دوام طلاب المدارس والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي يبدا يوم 25 رمضان وتنتهي في 5 شوال 1443 ليكون تاريخ العودة 7 مايو 2022.
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