نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022 من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث بالمملكة العربية السعودية مؤخراً خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الإعلان عن نتائج الترخيص المهني وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من مساء الخميس 20 رمضان عبر الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب وذلك توفيراً للوقت والجهد المبذول للحصول على النتيجة، مما دفع الكثير من المواطنين المترقبين إلى البحث عن رابط هيئة التقويم والتدريب المهني والطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي وضحتها الوزارة للمواطنين، وهذا ما سنتعرف عليه في حيثيات هذا المقال بالتفصيل فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2022

نعلم جميعنا أهمية حصول المعلمين على وثيقة الرخصة المهنية التي أقرتها وزارة التعليم السعودية، فهي عبارة عبارة عن وثيقة تصدرها الهيئة عند توافر عدد من الشروط والمعايير والضوابط في المواطن المتقدم للحصول عليها، فهي تعتبر الشرط الأساسي ليتمكن المتعلم من مزاولة مهنة التعليم والحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

ونتيجة لإعلان وزارة التعليم عن موعد ظهور نتائج الترخيص فقد بدأ الكثير في البحث عن طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2022، فما على المعلمين سوى اتباع الطريقة التالية ليتمكنوا من الاستعلام النتائج:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ ملف المستفيد ” الظاهرة في أعلى يسار الصفحة الظاهرة.

” الظاهرة في أعلى يسار الصفحة الظاهرة. سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل بيانات المعلم وهي: (رقم السجل المدني – كلمة المرور).

ثم قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول“.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول قم بالنق ر على زر “ النتائج ” الذي سيظهر أمامك.

” الذي سيظهر أمامك. ومن ثم قم بتحديد نوع الاختبار من خلال الضغط على أيقونة “ المعلمين “.

“. وأخيراً قم بالنقر على زر “عرض“.

شروط اختبار الرخصة المهنية 1443

هناك العديد من الشروط وضعتها وزارة التعليم السعودية متمثلة في هيئة التقويم والتدريب والتي يجب أن تتوافر في المعلم حتى يتمكن من الحصول على مهنة معلم، وتحددت هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب ان يكون المتقدم للاختبار من حديثي التخرج.

يشترط أن يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات المتاحة للاختبار.

ألا تزيد صلاحية الرخصة المهنية عن 3 سنوات.

ان يتقدم المعلم الى الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنة وهما الاختبار التربوي والاختبار التخصصي.

يشترط اجتياز اختبار الرخصة المهنية بدرجة تتجاوز 80 درجة.

ضرورة دفع كافة التكاليف الخاصة بالاختبار قبل التقدم للاختبار.

الحضور بالزي الرسمي في الوقت المحدد للاختبار.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022، كما تعرفنا على شروط التسجيل في الرخصة المهنية 1443.