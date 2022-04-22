تمديد الزيارة العائلية بعد انتهائها هل يمكن؟ وما هي الشروط والخطوات

تمديد الزيارة العائلية بعد انتهائها هل يمكن؟ يرغب الكثير من الأسر الغير مقيمين والقادمين إلى المملكة العربية السعودية كزوار في تمديد الزيارات لفترات متعددة، حتى يتثنى لهم الجلوس في المملكة بصحبة ذويهم أطول فترة ممكنة، تأشيرة الزيارة العائلية هي أحد أنواع التأشيرات التي تمنحها وزارة الداخلية بالسعودية إلى القادمين إلى أراضيها لفترة معينة، حتى يتمكن العاملون في السعودية من غير السعوديين من إحضار أسرهم وأطفالهم بدون الحاجة إلى دفع رسوم إقامة، وذلك للتسهيل عليهم لرؤية ذويهم، في هذا المقال نتعرف على كيفية تمديد تأشيرة زيارة عائلية بالخطوات.

تمديد الزيارة العائلية بعد انتهائها

تمنح وزارة الداخلية السعودية نوعين من تأشيرة الزيارة العائلية وهما:

تأشيرة الدخول الواحد، وهي تأشيرة تمنحك إقامة في المملكة العربية السعودية لمدة 30 يوماً وهي غير قابلة للتمديد أو التجديد.

تأشيرة الدخول المتعدد وهي تأشيرة تمنح حق الدخول والإقامة بالمملكة لمدة 90 يوماً ويمكن تمديدها لفترة أخرى بحيث يصبح إجمالي الإقامة 180 يوماً، ولا يُسمح بتجديدها إلا مرة واحدة فقط بحسب القوانين الجديدة.

هل يمكن تمديد تأشيرة زيارة عائلية بعد انتهائها؟

نعم، يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بعد انتهاء موعدها، إذ سمحت وزارة الداخلية بفترة سماح أقصاها ثلاثة أيام فقط، فإذا تعدت الثلاثة أيام دون تمديد فلن يتم التمديد بعدها وسوف يكون الترحيل الفوري هو العقوبة، وذلك مع دفع غرامة قدرها 15 ألف ريال، في حالة كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير تمديد تأشيرة الزيارة عن الموعد المحدد، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

كيفية تجديد تأشيرة زيارة عائلية

تأكد أولاً من أن صلاحية تأشيرة الزيارة سارية، ويبقى ستة أيام أو أقل على موعد انتهائها.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر من خلال كتابة اسمك أو رقم الهوية ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على تبويب خدمات العمالة ثم منها اختر خدمات أفراد الأسرة.

اختر تمديد تأشيرة زيارة.

اكتب بيانات الزائرين ثم قم بسداد الرسوم المطلوبة.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بعد انتهائها