الأمم المتحدة: وثقنا مقتل 50 مدنيا فى بوتشا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر دورى بجينيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداسانى، إن محققين أمميين وثقوا "أعمال قتل غير قانونية، بما فى ذلك إعدام نحو 50 مدنيا بإجراءات موجزة" خلال مهمة إلى بوتشا فى التاسع من أبريل الجارى، حسبما نقلت "فرانس برس".

وحملت المتحدثة القوات الروسية المسؤولية عن ارتكاب أفعال "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب"، بما فى ذلك "قصف مناطق سكنية وقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية مدنية".

وسيطرت القوات الروسية على بوتشا فى 5 مارس الماضى، وانسحبت منها فى 31 مارس، عندما أعلنت موسكو أن ذلك يأتى فى ظل إحراز تقدم فى المفاوضات مع كييف خلال اجتماع عقد فى اسطنبول، عن تقليص أنشطتها العسكرية فى محورى كييف وتشيرنيجوف.

وفى الأيام اللاحقة نشرت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام الدولية لقطات تظهر جثثا فى شوارع المدينة الذين قالت كييف إنهم مدنيون قتلوا على أيدى القوات الروسية.

بينما رفضت روسيا هذه الاتهامات تمامًا، مشيرة إلى أن تداول هذه اللقطات بدأ بعد أربعة أيام من انسحاب قواتها من بوتشا، وواصفة قضية يوتشا بأنها "مسرحية مفبركة".