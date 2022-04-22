وزراء الداخلية العرب: يوم التوعية بآلام ضحايا الأعمال الإرهابية مناسبة مهمة

جدة - نرمين السيد - وإلى نص رسالته بمناسبة هذا اليوم:

يعد الثانى والعشرين من شهر أبريل فى كل عـام مناسبة متجددة تشارك فيها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باليوم العربى للتذكير بآلام ومآسِـى ضحايـا الأعمال الإرهابية؛ وهو ذات التاريخ الذى اعتُمدت فيه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المشترك عام 1998م، من أجل التضامن مع ضحايا الإرهاب والتوعية بحقوقهم والمساهمة فى حمايتها واحترامها ودعم احتياجاتهم من خلال تطوير وتنمية قدرات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدنى على تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة بكفاءة وفاعلية.

ويشكل هذا اليوم مناسبة مهمة للتوعية والتذكر بكل ما يتعرض له ضحايا الأعمال الإرهابية من الآلام والمآسى، بفعل الأعمال الإجرامية التى ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، حيث تتسبب أعمال الإرهاب فى كل عام بقتل وإصابة وإيذاء آلاف الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات ومختلف المعتقدات الدينية.

كما يُعد هذا اليوم فرصةً للتذكير بأهمية العمل التعاونى المشترك من أجل المزيد من الاهتمام بهؤلاء الضحايا، ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم الكبيرة وجبر الأضرار التى تلحق بهم سواءً كان الأذى نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أسريا، أفرادًا وجماعات، خاصة فى ظل الظروف والقيود التى فرضتها جائحة كورونا (Covid 19)، وما صاحبها من استغلال بعض الجماعات الإرهابية فى توظيف أدوات ووسائل جديدة لممارسة أعمالها الإجرامية بحق الدول والمجتمعات؛ الأمر الذى فرض تحديات ومهام أكبر على عاتق أجهزة الشرطة والأمن العرب، باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ومكافحة تلك الأعمال الإرهابية والتصدى لها.

وقد أولى مجلس وزراء الداخلية العرب اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم، والتوعية بها؛ انعكس على عدد من البرامج والقرارات التى يتخذها حرصًا منه على التعاطى الفعّال مع هذه القضية الحيوية؛ فقد اتخذ المجلس إجراءات خاصة تتجاوز التركيز على الجانب التوعوى- المتضمن إعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز اسهام المواطنين فى التصدى للأعمال الإرهابية، والتذكير بالأخطار الناجمة عنها، وما تسببه من آلام ومآسٍ- وصولًا إلى العناية بجانب الممارسة الفعلية من خلال إجراءات عملية ملموسة على مستوى الأجهزة الأمنية تهدف مباشرة للعناية بالفئة أو الفئات الأكثر عرضة لهذه الأعمال، من أجل التخفيف على الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم وذويهم.

وقد تمت الدعوة فى المؤتمر العربى الثانى للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، كما أوصى المؤتمر العربى السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب؛ بأهمية وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التى تساعد ضحايا العمليات الإرهابية فى الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الضرر الذى لحق بهم.

وفى الجانب الآخر تمت التوصية للجهات المختصة فى الدول العربية إلى توفير التدريب الكافى الفعال للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من ذوى العلاقة، لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب؛ ما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب.

وقد دعا المؤتمر العربى الثانى والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة ومساعدتهم من كافة النواحى المادية والاجتماعية والطبية والنفسية، مع السعى لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة، فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجنى عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادى وقوعهم ضحايا للجريمة الإرهابية من جهة أخرى.

وقد اعتمد المجلس فى عام 2019م القانون العربى الاسترشادى لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذى أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلى وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.

ومما سبق يتأكد حرص المجلس الموقر على تضمين هذه القضية الحيوية الكثير من مؤتمراته وأنشطته وبرامجه؛ دافعًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التى تصبّ فى رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسى التى تلحق بهم وبأسرهم.

وفى هذا السياق يجرى الآن فى نطاق الأمانة العامة للمجلس إعداد آلية تنسيقية تشاركية بين الدول العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، التى ستمثل خطوة مهمة فى سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم؛ إلى جانب تصور نموذجى لهيكل تنظيمى مختص بالإرشاد النفسى فى الأجهزة الأمنية يضم اخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وفى الوقت الذى نؤكد فيه على أن دماء المواطنين ورجال الشرطة والأمن وجميع شهداء الواجب - الذين نقف احتراما لهم وعرفانا بتضحياتهم وحزنا على آلامهم ومآسيهم - تشكل أصدق دليل على أن الإرهاب يستهدف المجتمع ككل، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بهؤلاء الضحايا وذويهم؛ والتنسيق والتعاون البناء وتشارك المسؤولية من قبل الجميع، فمما لاشك فيه أن التوعية بهذه القضية وتعزيز البعد الوقائى، ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية إليها، مسؤولية تضامنية مشتركة، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى، التى نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم الرعاية الكافية لهم، والإحاطة بهم نفسيا واجتماعيا، حتى يعيشوا بكرامة وعزة، مساهمين فى بناء دولهم ورفعة أوطانهم.