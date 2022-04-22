خلال عام واحد.. ارتفاع صادرات السلاح من ألمانيا إلى 1.5 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية، فقد ذهب أكثر من 60% من هذه الصادرات إلى دول خارج حلف شمال الأطلسى "الناتو"، أو الاتحاد الأوروبى أو دول مماثلة، موضحة أن عمليات توريد أسلحة كانت لما يسمى بدول طرف ثالث أو مثيرة للجدل.
جاء ذلك ردًا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجديلين، حيث أكدت وزارة الاقتصاد ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الحربية فى عام 2021 للعام الثالث على التوالى، مضيفة أنه قيمة الصادرة الألمانية من الأسلحة الحربية فى عام 2020، بلغت 1.38 مليار يورو.
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