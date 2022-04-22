وفاة الرئيس الكينى السابق مواى كيباكى

جدة - نرمين السيد - وقال كينياتا - وفقا لقناة (إيه بى سى) الأمريكية - إن "وفاة كيباكى تعد يوما حزينا للبلاد"، مشيرا إلى أن مواى كيباكى سيظل فى الأذهان إلى الأبد كرجل محترم فى السياسة الكينية، كما أنه قاد التنمية فى البلاد.
وكان كيباكى قد تولى رئاسة كينيا لفترتين متتاليتين بين عامى 2002 و2013.
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