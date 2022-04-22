نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب زكاة الفطر من خلال موقع بيت الزكاة الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد وضحنا في مقال سابق طريقة إخراج زكاة الفطر في دولة الكويت, ولكن هناك من يرغب في معرفة كيفية حساب زكاة الفطر المبارك في الكويت, لذا ليقوم بيت الزكاة الكويتي بتسهيل الأمور علي الأشخاص والمزكين فقد قام بإنشاء خدمة إلكترونية يمكن من خلال قيام الشخص بحساب مقدار الزكاة المفروض أن يقوم بإخراجها قبل انتهاء شهر رمضان الكريم, وزكاة الفطر هي فرض علي كل مسلم ويجب أن يقوم بإخراجها قبل انتهاء شهر رمضان المبارك وإلا لن تكون زكاة وسوف تحسب صدقة, ولابد أن يسارع الأشخاص في العشر الأواخر من شهر رمضان في إخراج الزكاة حتي يستفيد من المحتاجين قبل قدوم عيد الفطر المبارك.

حساب زكاة الفطر في دولة الكويت

يمكن حساب مقدار المبلغ المفروض علي كل شخص مسلم أن يقوم بإخراجه في شهر رمضان ليؤدي فريضة الزكاة في شهر رمضان, لذا فقد وفر بين الزكاة الكويتي خدمة إلكترونية تمكن كل مسلم من حساب المبلغ المفروض إخراجه.

الدخول علي موقع بيت الزكاة الكويتي.

النقر علي خدمة حاسبة الزكاة.

إدخال البيانات المراد حساب علي أساسها مقدار الزكاة.

بعد كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة قم بالضغط علي أيقونة, سيتم إظهار لك قيمة الزكاة المفروض إخراجها, لذا يتم الضغط علي تبرع لإكمال عملية التبرع بالزكاة إلي بيت الزكاة الكويتي.

طرق التواصل مع بيت الزكاة الكويتي

هناك الكثير من المصادر التي يمكن أن تقوم من خلالها التواصل مع بيت الزكاة الكويتي, والاستفسار منه علي أي شيء ترغب في معرفته.