نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دف زكاة الفطر في بيت الزكاة الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتصاف شهر رمضان الكريم يبحث الكثير ممن داخل الكويت عن طريقة دفع زكاة الفطر في مصارف مضمونة لكي تصل أموال الزكاة هذه إلي مستحقيها, لنقدم لكم خلال المقال أهم مصادر إخراج الزكاة ألا وهو بيت الزكاة الكويتي, حيث يستقبل بيت الزكاة الكويتي أموال الزكاة الخاصة بالأشخاص المتواجدين داخل الكويت سواء كان المعطي كويتي أو اجنبي مسلم مقيم داخل الكويت, ويمكن أن تقوم بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة الكويتي أو يمكن أن تقوم بالتواصل مع مؤسسة بيت الزكاة الكويتي.

طريقة دفع زكاة الفطر في بيت الزكاة الكويتي

تستطيع أن تقوم الآن بدفع أموال زكاة الفطر الخاصة بك عن طريق بيت الزكاة الكويتي, الذي يقوم باستقبال أموال المزكين لإخراجها إلي المستحقين لها.

الدخول علي موقع بيت الزكاة الكويتي.

الضغط علي علامة الأربع شرط المتواجدين تحت بعض, ليتم اختيار منها خدمة زكاة الفطر.

تقوم بكتابة أو تحديد مقدار الأموال التي تريد إخراجها.

قم بالنقر علي أيقونة إضافة إلي سلة التبرع.

قم بملء الخانات الفارغة وهي معلومات عنك مثل ملء خانة رقم الناقل, وكذلك ملء خانة البريد الإلكتروني للمزكي.

يتم تحديد طريقة دفع مبالغ الزكاة, وهناك طريقين لدفع أموال الزكاة وهما طريقة الفيزا كارد أو طريقة كي نت.

بعد مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها يتم الضغط علي أيقونة موافق لتتم بعد ذلك إدخال بيانات البطاقة التي سوف تقوم بالدفع من خلالها, وبعد هذه العملية فقد تم دفع زكاة الفطر إلي بيت الزكاة الكويتي بطريقة صحيحة ومكتملة.

رابط موقع بيت الزكاة الكويتي

يمكن الدخول علي موقع بيت الزكاة الكويتي بمجرد الضغط علي الرابط هذا, ومن هذا الرابط يمكنك أن تقوم بدفع مبالغ وأموال الزكاة التي تريد إخراجها قبل نهاية شهر رمضان الكريم, وبيت الزكاة الكويتي من أهم مصارف الزكاة داخل دولة الكويت, حيث أن يقوم بتحديد ودراسة الأشخاص المستحقين للحصول علي المساعدات المالية والتي تكون من ضمنها أموال الزكاة بطريقة دقيقة, وذلك لضمان أن هذه الأموال التي تخرج من الأشخاص أن تخرج لمن يحتاج بالفعل.