وحسبما ذكرت "فرانس برس"، سقط بضعة جرحى جراء الاشتباكات، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "حوالى الساعة 4 فجرا، ألقى أشخاص فى المكان حجارة على حائط المبكى مكان الصلاة المقدس لدى اليهود، ويقع فى سفح باحة الأقصى فى البلدة القديمة فى القدس الشرقية".
وتستمر التوترات فى الحرم القدسى فى الجمعة الثالثة من شهر رمضان، والذى يتزامن مع ختام الاحتفالات بعيد الفصح اليهودى، وسط استمرار تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطى من جانب قوات الاحتلال.
وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد أصيب أكثر من مئتى شخص بجروح، معظمهم من الفلسطينيين، الأسبوع الماضى، فى صدامات بالحرم القدسى ومحيطه، ما أدى إلى تبادل الهجمات الصاروخية بين الفصائل الفلسطينية مقابل غارات إسرائيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- اشتباكات جديدة فى باحة الأقصى بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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