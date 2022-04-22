عاجل- اشتباكات جديدة فى باحة الأقصى بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - اندلعت اشتباكات جديدة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلى ومتظاهرين فلسطينيين فى باحة المسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة، صباح اليوم الجمعة، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الحرم القدسى، فقام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، سقط بضعة جرحى جراء الاشتباكات، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "حوالى الساعة 4 فجرا، ألقى أشخاص فى المكان حجارة على حائط المبكى مكان الصلاة المقدس لدى اليهود، ويقع فى سفح باحة الأقصى فى البلدة القديمة فى القدس الشرقية".

وتستمر التوترات فى الحرم القدسى فى الجمعة الثالثة من شهر رمضان، والذى يتزامن مع ختام الاحتفالات بعيد الفصح اليهودى، وسط استمرار تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطى من جانب قوات الاحتلال.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد أصيب أكثر من مئتى شخص بجروح، معظمهم من الفلسطينيين، الأسبوع الماضى، فى صدامات بالحرم القدسى ومحيطه، ما أدى إلى تبادل الهجمات الصاروخية بين الفصائل الفلسطينية مقابل غارات إسرائيلية.