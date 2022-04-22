جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، دعا متحدث الكرملين إلى الاسترشاد بمعطيات وزارة الدفاع الروسية.
معقبًا على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قائلاً: "ليس هناك ذرة من الحقيقة فى هذه التصريحات، نقترح أن يسترشد الجميع بالمعلومات التى وفرتها أمس وزارة الدفاع الروسية والتى سردها وزير الدفاع سيرجى شويجو فى الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وصف التقرير الذى قدمه شويجو إلى الرئيس الروسى بشأن السيطرة على ماريوبول، بـ"المضلل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول رد روسى بشأن سيطرة أوكرانيا على ماريوبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.