عاجل- أول رد روسى بشأن سيطرة أوكرانيا على ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، دعا متحدث الكرملين إلى الاسترشاد بمعطيات وزارة الدفاع الروسية.

معقبًا على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قائلاً: "ليس هناك ذرة من الحقيقة فى هذه التصريحات، نقترح أن يسترشد الجميع بالمعلومات التى وفرتها أمس وزارة الدفاع الروسية والتى سردها وزير الدفاع سيرجى شويجو فى الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وصف التقرير الذى قدمه شويجو إلى الرئيس الروسى بشأن السيطرة على ماريوبول، بـ"المضلل".