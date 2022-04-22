روسيا: منفتحون على الحوار النزيه مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكد نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية، سيرجى كوشيليف، اليوم الجمعة، انفتاح موسكو للحوار النزيه والاحترام المتبادل مع واشنطن، لافتًا إلى أنه يتم الحفاظ على قنوات الاتصال حتى فى الظروف الحالية.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال كوشيليف إن ما يحدث فى أوكرانيا كان فى كثير من النواحى نتيجة لأن "الولايات المتحدة والناتو تجاهلا مخاوفنا، ومطالبنا بتوفير ضمانات أمنية ملزمة قانونا".

وأضاف كوشيليف، خلال طاولة مستديرة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية حول موضوع "أزمة العلاقات الروسية الأمريكية"، أنه لا يوجد اليوم حوار حول المجالات الرئيسية للتعامل مع الإدارة الأمريكية، قائلاً: "من جهتى، يمكننى أن أؤكد أننا منفتحون على حوار صادق ومحترم بشكل متبادل - إلى الحد الذى تكون فيه الولايات المتحدة مستعدة لذلك".

وتابع الدبلوماسى الروسى: "نحن فى الخارجية الروسية، نعتقد أن أى حالات نزاع تنتهى بالمفاوضات. وليس لدينا أى وسيلة أخرى للتأثير لتعزيز سياستنا، باستثناء الدفاع عن مواقفنا على طاولة المفاوضات ووضع وثائق ملزمة قانونا، فالأداة الرئيسية هى قنوات الاتصال بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، وأريد أن أؤكد لكم أن مثل هذه القنوات موجودة من خلال وزارتى الخارجية فى الدولتين".

واعتبر كوشيليف أن موسكو وواشنطن لديهما تجربة تاريخية من الاتصالات فى ظروف المواجهة، التى نجحت خلال الحرب الباردة.