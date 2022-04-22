العراق يتوقع مكاسب 25 مليار دولار من ارتفاع النفط

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قوله اليوم الجمعة إن العراق سيحقق مكاسب "غير متوقعة" بقيمة 25 مليار دولار خلال ستة أشهر جراء ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف علاوي أن "الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان رغم أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك".

توقعات البنك الدولي

وكان البنك الدولي قد أعلن في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن "اقتصاد العراق بدأ يتعافى تدريجياً من الصدمات المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط"، مبينا أن "النمو النفطي وغير النفطي يسيران على المسار الصحيح للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء مع زيادة إنتاج النفط وتخفيف قيود كورونا".

وأضاف، أن "العجوزات المالية والخارجية عادت إلى الفوائض مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع"، متوقعا "أن يكون النمو على المدى المتوسط مدفوعًا بقطاع النفط مع إلغاء تخفيضات إنتاج أوبك+ تدريجياً".