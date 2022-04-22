25 مليار دولار مكافأة إيلون ماسك المتوقعة من تسلا

من المتوقع أن يجني الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك مكافأة أسهم تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار بعد النتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول.

تأتي هذه المكافأة بموجب اتفاق وقعه ماسك مع تسلا عام 2018 بحيث نص الاتفاق على منحه سلسلة مكافآت في حال الوصول بالقيمة السوقية للشركة إلى 650 مليار دولار في غضون عشر سنوات والوصول بأرباح وإيرادات الشركة لمستويات محددة.

بعد تحقيق هذه الأهداف بات بإمكان ماسك الذي لا يتقاضى راتبا من الشركة أن يحصل على الشرائح الثلاث الأخيرة من نظام المكافآت المكون من 12 شريحة.

تتيح كل شريحة لماسك الحق في شراء 8.4 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 70 دولارا للسهم في حين يتجاوز السعر الحالي للسهم مستويات الألف دولار أي أن أرباحه من كل شريحة ستصل إلى 8.5 مليار دولار بحسب آخر سعر للسهم.

يجب على مجلس الإدارة أن يوقع على حزمة المكافآت هذه كما يلزم الاتفاق ماسك بالاحتفاظ بهذه المكافأة التي هي عبارة عن أسهم لمدة تصل إلى خمسة أعوام قبل بيع أي منها.

من جهته قال ماسك الذي تقدر ثروته بـ 249 مليار دولار أنه إنه لا يجري محادثات مع مجلس إدارة "تسلا" بشأن خطة المكافأت هذه مشيرا إلى أن المستقبل لا يزال يحمل الكثير للشركة.

كانت شركة تسلا قد حققت نتائج فاقت التوقعات في الربع الأول من هذا العام إذ قفزت إيراداتها بنحو 81% إلى 18.8 مليار دولار فيما قفزت الأرباح الصافية للشركة لمستويات قياسية متجاوزة 3.3 مليار دولار.