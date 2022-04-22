ماهي شروط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة من وزارة الموارد البشرية 

شروط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية للإعاقة فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الساعات الأخيرة بعض التفاصيل الهامة والخاصة بالحصول على خدمة صرف الإعانة المالية للإعاقة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهي أحد خدمات الدعم التي تحرص على تقديمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية لتقديم أشكال الدعم المختلفة للمواطنين، وفي إطار تساؤل عدد كبير من المواطنين عن الشروط الهامة الخاصة بالحصول على هذا النوع من الدعم، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على كافة شروط الحصول على الدعم المالي للمواطنين من ذوي الإعاقة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أوضحته وزارة الموارد البشرية بشأن شروط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية للمعوقين.

شروط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة

وقد أعلنت رسميا وزارة الموارد البشرية السعودي عن بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية للمعاق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب توافر الشروط التالية.

يجب أن يكون المستحق للدعم من المواطنين في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون من الأشخاص المسجلين بالفعل لدى وزارة الموارد البشرية السعودية. أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة لديه إعاقة مسجلة ضمن برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. من الضروري ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمستفيد عن أربعة آلاف ريال سعودي. أن يكون المستفيد من المقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. ألا يكون متواجد في خدمات الإيواء التابعة للوزارة. كما يجب ألا يتجاوز سن المتقدم للحصول أو الدعم وقت حدوث الإعاقة عن 45 عام. رابط تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1443 hrsd.gov.sa

كيفية التسجيل للحصول على الدعم المالي لذوي الإعاقة 1443

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية الخطوات المقرر اتباعها لكي يتم الاستفادة من الدعم المالي لذوي الإعاقة في السعودية، وذلك من خلال اتباع ما يلي.