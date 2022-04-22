شروط التسجيل في نظام نور الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444/1443

اقترب موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض المعايير لقبول الطلاب في المدارس وبعد إعلان الحكومة هذا المنشور بدأ أولياء الأمور بالبحث عن شروط التسجيل في نظام نور البيان للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد وخطوات التسجيل، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية تسعي دائما لتقديم جميع سبل الدعم والراحة للأجيال القادمة وتحسين مستوى معيشتهم ونظام التعليم المقدم لهم، وفي هذا السياق سنقدم لكم طريقة التسجيل في موقع نور البيان التعليمي وشروط التسجيل وكل ما يدور في ذهن كل ولي أمر تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

نظام نور البيان

نظام نور البيان من أهم الأنظمة الإلكترونية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم داخل حدود المملكة والتي تهدف إلى تقديم نظام تعليمي متوافق مع عقول الطالب ويستفيد من المواد الدراسية المقدمة له، بالإضافة إلى أن نظام نور البيان يواكب التطور الإلكتروني الذي يسير في البلاد الاخرى، وقد أعلن وزير التربية والتعليم السعودي عن بداء فتح باب تسجيل الطلاب وأولياء الأمور للصف الأول الابتدائي لجميع الطلاب والطالبات اذا كان يحمل الطالب الجنسية السعودية أو لا، ولكن لابد أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الطالب وتقديم أوراقه عبر موقع نور البيان التعليمي، بالإضافة إلى أن نظام نور ليس فقط لتسجيل الطلاب في المدارس وإنما هو أيضا يقدم خدمات تعليمية متميزة تفيد الطالب وايضا ولي الأمر.

شروط القبول في الصف الأول الابتدائي في نظام نور البيان

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن وجود بعض الشروط الخاصة بقبول الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي لنظام نور البيان، ونقدمها لكافة أولياء الأمور المتابعين وهي: