نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة حجز موعد شركة تسهيل السعودية زيارة عائلية عبر موقع vfstasheel.com في المقال التالي
حجز موعد شركة تسهيل السعودية زيارة عائلية حيث يهتم عددٍ كبير من الأشخاص من المقيمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على طريقة حجز موعد في شركة تسهيل السعودية، حيث تعتبر شركة تسهيل واحدة من الشركات الهامة التي تقدم خدمات استقدام عوائل الوافدين المصريين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة عدد من الخدمات الخاصة بالاستقدام للمملكة العربية السعودية، حيث تتطلب إجراء هذه الخدمة إرفاق بعض البيانات والمستندات الخاصة التي يتطلبها الموقع الخاص بالشركة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية حجز موعد شركة تسهيل السعودية 2022.
خدمات شركة تسهيل الزيارات العائلة
تقدم شركة تسهيل عددٍ كبير من الخدمات الهامة التي تعمل على رعاية المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسهيل الحصول على خدمات تحديد زيارة عائلية او استقدام، حيث يمكن أن يقوم جميع الوافدين باستقدام عوائلهم من الدرجة الأولى بناء على الضوابط الخاصة بالاستقدام التي تنظمها الحكومة، وتتيح شركة تسهيل إجراء الخدمات بشكل إلكتروني مثل خدمات حجز الموعد وإرفاق المستندات وغيرها.
حجز موعد شركة تسهيل السعودية زيارة عائلية
يمكن أن يتم حجز موعد شركة تسهيل السعودية لخدمات الاستقدام والزيارات العائلية المتعلقة بالمصريين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل مباشر عبر الموقع للشركة .
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى موقع شركة تسهيل .
- من خلال الموقع يتم تحديد اللغة ومن ثم تحديد البلد.
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع تسهيل.
- من بين الخدمات يتم اختيار خدمة حجز موعد.
- يتم تحديد العرض من الزيارة ما إذا كانت زيارة أم استقدام.
- تحديد الدولة المراد زيارتها.
- يتم تحديد الجهة المراد استخراج الطلب من خلالها.
- يتم تحديد الخدمة ما إذا كانت خدمات مميزة أم خدمات عادية.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي يوضحها الموقع.
- يتم تحديد الموقع الخاص بالزيارة.
- اختيار الفئة المحددة.
- إدخال الموعد المناسب من خلال تحديد التاريخ والتوقيت.
- إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح عبر الموقع.
- اختيار أيقونة إرفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم اختيار أيقونة حفظ حجز الطلب.
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