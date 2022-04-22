نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سحب التأدية” موعد صرف المكرمة الملكية 1443 الضمان الاجتماعي الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بموعد صرف المكرمة الملكية 1443، حيث انتشرت الكثير من الأخبار التي سنتأكد معكم من صحتها في الكثير من المواقع على الإنترنت وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موعد صرف المكرمة الملكية، حيث زاد الجدل عنها بشكل كبير بين المواطنين خلال هذه الأيام وخاصة أن الجميع كان يتوقع نزولها في وقت مبكر من شهر رمضان المبارك، وسنتعرف معكم اليوم على الشروط الخاصة للحصول على معونة شهر رمضان أو كما تسمى بالمكرمة الملكية، وسنتعرف معكم على كيفية التأكد من نزلها في حسابكم حين صدور قرار صرفها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

المكرمة الملكية تويتر

وتعتبر المكرمة من أكثر ما يشغل بال المئات بل الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخاصة مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي القديم وخاصة المستفيدين الجدد من نظام الضمان المطور، حيث نريد جميعا أن تنزل المكرمة الملكية كما نزلت العام الماضي 1442 بشهر رمضان، حيث أدخلت علينا السرور جميعا.

حيث تم صرف المكرمة الملكية في الكثير من الأعوام الماضية، وكان آخرها العام الماضي، وتهدف المكرمة الملكية بشكل أساسي المستحقين من المواطنين السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة، وهذا كشكل من أشكال الدعم والمساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهذا ما يظهر كرمها وحرصها الدائم.

شروط المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

ويوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يبغى الاستفادة من المكرمة حين نزولها، وهذه الشروط بالمختصر كالآتي:

أن تكون المستفيدين من المكرمة مواطنين سعوديين.

يجب الإقامة في المملكة على الأقل آخر 3 أشهر.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية أو عقارية أو زراعية.

يحصل الفرد المستفيد 1000 ريال، ويحصل التابع على 500 ريال، بحد أقصى 3000 ريال سعودي للأسرة.

يجب أن تكون مشمولا في أحد أنظمة الضمان الاجتماعي، وقد تعرفنا معكم على الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

وأما بالنسبة لموعد صرف المكرمة الملكية، فقد زاد الجدل عليها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المؤكد أنه ليس لها موعد محدد، حيث تصرف بناء على التوجيهات الملكية من سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

المكرمة الملكية

تشمل النظام المطور ✅#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/P6NsWIsbKl — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) المكرمة الملكية

تشمل النظام المطور ✅#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/P6NsWIsbKl — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 20, 2022

وقد صرف المكرمة الملكية في العام الماضي في النصف الأول من شهر رمضان، وتم صرفها في العديد من الأعوام في النصف الثاني من شهر رمضان.

وبعد دخول النصف الثاني من شهر رمضان واقتراب نهاية الشهر فيتوقع أن تنزل المكرمة في خلال الأيام القادمة وهذا كما حدث في عام 1438، فتابعوا معنا حيث في حال صدور أي قرار سار فسوف نعلمكم هنا في موقعكم ثقفني، فتابعوا معنا.

التأكد من صرف المكرمة الملكية 1443

ويمكنكم التأكد من نزول المبلغ في حسابكم بكل سهولة ويسر، وهذا في حال صدور القرار الملكي الخاص بصرفها، وهذا كما سنتابع معكم: