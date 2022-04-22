أخيرا موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي مايو 2022 ورابط منصة الدعم والحماية  وخطوات التسجيل والحالات المستحقة الضمان  

يقوم الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن البحث على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو، وما هي أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكي تقبل الوزارة طلبه الخاص بالتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، ليقوم بالاعتماد عليه في حياته المعيشية من مأكل وصحة وتعليم بعد تزايد الأسعار في المملكة العربية السعودية، وفي ذلك المقال سنعرض لكم جميع المعلومات المتعلقة بمعاش الضمان الاجتماعي، ومواعيد صرف المعاش للشهر الجاري، فسيكون في 2 من شهر مايو 2022.

منصة الدعم والحماية

هي منصة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتوفيرها للتقديم على المعاش لمن هم لهم أحقية أكثر على المعاش، ومن خلالها تقوم الوزارة بالتأكد من المعلومات والبيانات المطروحة لمن هم أحق بالمعاش، وهي منصة قاموا بتحديثها حديثا، لتقوم باستقبال عدد أكبر من المستحقين للمعاش، ومن خلال قرار رسمي للوزارة أصدرت أنه سيتم غلق المنصة في يوم 23 مايو 2022.

معرفة خطوات التسجيل

أكثر الأسئلة المنتشرة شيوعا هو عن كيفية التسجيل في منصة الدعم إلكترونيا بشكل صحيح، فهناك بعض الخطوات الواجب اتباعها لاستكمال التسجيل وهى ما سنتعرف عليه:

بعد إيجاد رابط التسجيل تقوم بالدخول عليه، ثم النقر على تسجيل جديد.

تقوم بإضافة المعلومات الخاصة بك (هويتك _ تاريخ مولدك _ ورقم الهاتف …) بعد كتابة المعلومات والتأكد من صحتها، نسجل كلمة مرور خاصة بك.

وبعد قراءة الشروط والقوانين الموضحة بالخدمة، كتابة رقم التحقق الخاص بك وهو المرسل إليك على رقم الهاتف، ثم الموافقة على القوانين، وتوثيق رقم الجوال.

كتابة الهوية وكلمة المرور الجديدة الخاصة بك، ثم تسجيل الدخول إلى منصة داعمي المستحقين للضمان.

الحالات المستحقة للضمان

هناك فئات معنية بهذا الأمر فهو ما تقوم بعمله الوزارة من خلال رابط الضمان الاجتماعي، هو البحث عن من هم لهم أحقية المعاش وبحاجة إليه، فهم مثل: