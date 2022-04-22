بالرقم الامتحاني كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر موقع http://epedu.gov.iq/ وزارة التربية والتعليم العراقية

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض التفاصيل الهامة عن طرح نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات بشكل عام، وهي النتائج التي يهتم عددٍ كبير من الطلاب بالتعرف عليها في هذا التوقيت بعدما تم الانتهاء من أداء الامتحانات بشكل عام في جميع المحافظات العراقية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم إجراء الامتحانات بناء على بعض الضوابط والشروط التي أعلنتها اللائحة التعليمية هذا العام لخوض امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط جميع المحافظات في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنها قد أنهت كافة الترتيبات الخاصة بالإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع أنحاء العراق 2022، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع مراكز ولجان التصحيح في جميع المحافظات، فقد تم الإعلان من جانب بعض المصادر في الوزارة عن طرح النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وقد جاءت نسب نجاح الطلاب والطالبات في كافة المحافظات مرتفعة بشكلٍ كبير.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور في كافة أنحاء العراق بجميع المحافظات بشكل عام التعرف على نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بسهولة إلكترونيا، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.