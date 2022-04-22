بولندا تستقبل 2.9 مليون لاجىء فارين من أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن أمس الخميس شهد دخول نحو 19 ألفا و900 لاجىء من أوكرانيا، مقابل 22 ألفا و300 لاجىء فى اليوم الذى يسبقه.
وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.
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