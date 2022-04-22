البنك الدولي: 60 مليار دولار أضرار البنية التحتية الأوكرانية

أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بلغت قرابة 60 مليار دولار وسترتفع أكثر مع استمرار الأزمة.

وقال مالباس في مؤتمر للبنك الدولي حول احتياجات المساعدة المالية لأوكرانيا، إن التقدير المبكر لتكاليف الضرر "الضيق" لا يشمل التكاليف الاقتصادية المتزايدة للأزمة الأوكرانية. وأضاف مالباس "بالطبع الحرب لا تزال مستمرة وبالتالي فإن هذه التكاليف آخذة في الارتفاع." أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب افتراضي أمام المؤتمر ، تكاليف واحتياجات تمويل أكبر بكثير. وقال للمشاركين في تصريحات مفسرة إن أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهربا لتعويض الخسائر الاقتصادية. وقال زيلينسكي: "سنحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء كل هذا لاحقا".

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