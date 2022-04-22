نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج نتيجة قياس برقم الهوية من الجوال بسهولة 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر رابط استخراج نتائج القياس برقم الهوية من أكثر الكلمات المتصدرة لعملية البحث في الوقت الحالي حيث يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن يوفر المركز الوطني للقياس مجموعة متنوعة من الطرق للاستعلام عن نتائج اختبار الكفاءة أو أي اختبار تابع للمركز والتي يمكن الاستعلام عنها برقم الهوية الوطنية من خلال خطوات متعددة وبسيطة، وسيتم توضيح كيفية عرض واستخراج نتائج قياس وخطوات التسجيل في قياس القدرات وأسهل طريقة لطباعة نتيجة قياس لعام 2022 كل هذا ومن خلال هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني.

طريقة استخراج نتيجة قياس برقم الهوية 1443 – 2022

يمكن للطالب الحصول على نتائجه من خلال مركز القياس الوطني باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي يقوم بتنفيذها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع قياس القدرات والخطوات المطلوبة هي:

انتقل مباشرة إلى رابط الموقع الرسمي لمنصة القياس. نتبع هذه الخطوات لأداء جميع إجراءات تسجيل الدخول أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم التسجيل المدني في الحقول المخصصة لكل معلومة. أدخل كلمة مرور مقدم الطلب. انقر فوق الخيار في خيارات الموقع (أنا لست روبوت). أضغط على أيقونة (تسجيل الدخول) كما هو موضح في الصورة أدناه. يمكننا أيضا إنشاء حساب مستخدم جديد على منصة قياس عبر الضغط على أيقونة (اشترك الآن) في أسفل الموقع. انتقل إلى خيار (الاختبارات) وسيعرض ملفك الشخصي وبه جميع الاختبارات الخاصة بحسابك وهي أي اختبار مسجل أو الاختبارات المتاحة للتسجيل أو الامتحانات السابقة والملغاة. بعد ذلك نختار الاختبار للاستعلام. ندخل ونكتب البيانات المطلوبة. انقر فوق خيار (بحث). أخيرا ستظهر لك النتائج التي تم اعتمادها.

فيديو شرح استخراج نتائج قياس برقم الهوية

الجديد بالذكر بأن اختبارات القياس تعد من الاختبارات المهمة التي أصدرها المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية والذي يعد من أكثر المراكز التعليمية تميزا في المملكة ، حيث يدعم مسار السيرة الذاتية لمقدم الطلب لأي وظيفة أو جامعة، حيث أصبح أحد أسس القبول في العديد من الوظائف المهمة، وتنقسم اختبارات القياس إلى اختبارات إلزامية واختيارية يتم من خلالها تقييم قدرات الطلاب ومهاراتهم الدراسية وتضمن هذه الاختبارات التالية وهي:

اختبار إجادة الطلاب في اللغة العربية ومادة الرياضيات.

الاختبار التحصيلي الذي يقوم على قياس قدرات الطلاب في المواد العلمية.

امتحانات القبول بالجامعة بناء على قياس قدرة الطلاب في المواد العلمية.

اختبار إتقان اللغة الإنجليزية هو اختبار رسمي ومحلي للغة الإنجليزية على غرار اختبار TOEFL.

اختبارات اللغة العربية هي اختبارات اللغة العربية الأصلية لغير الناطقين بها وهناك عدد قليل من هذه الاختبارات.

طريقة طباعة نتيجة اختبار قياس 1443

تطلب بعض المنظمات الموثوقة إرفاق نتائج اختبار الكفاءة وهي اختبارات القياس في شكل مطبوع حيث تتم عملية طباعة النتائج من خلال الموقع الرسمي عبر الخطوات التالية:

اذهب مباشرة إلى موقع منصة قياس الإلكترونية.

ندخل ونملأ رقم السجل المدني بالخانة المعدة له كما يمكن استخدام رقم الهوية بدلا من ذلك. أدخل كلمة المرور في الحقل المتاح وتحقق منها.

انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول) من خيارات الموقع. نقوم بتعيين واختيار نوع الاختبار المطلوب طباعته. انقر فوق أيقونة (طباعة هذه النتيجة) من الخيارات الموجودة أمامك. من خلال خصائص الطباعة حديد العدد المطلوب من النسخ التي تريد طباعتها. أخيرا اضغط على كلمة (طباعة) لطباعة واستخراج نتائج قياس برقم الهوية فقط.

رابط استخراج نتيجة قياس برقم الهوية

يمكن للطلاب معرفة نتائج اختبار القياس الخاصة بهم من خلال الرابط الرسمي لمنصة قياس القدرات وذلك خلال فترة زمنية يحددها المركز واتباع الخطوات التي تم شرحها مسبقا.