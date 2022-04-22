نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1443 استعلام القبول عبر التجنيد الموحد Tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1443، حيث انتشر خبر ظهور نتائج القبول المبدئي على وظائف وزارة الدفاع التي تابعناها معكم منذ اتاحة التقديم عليها في الفترة الأخيرة، حيث تقدم عشرات المواطنين والمواطنين على تلك الوظائف، وخاصة أنها أن تلك الوظائف كانت في مختلف التخصصات ولمختلف المؤهلات (البكالريوس، الدبلوم والثانوية)، مما جعلها فرصة ذهبية للباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية للتقديم عليها، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية معرفة نتائج وزارة الدفاع المبدئية، وهذا لاستكمال باقي اجراءات التوظيف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

نتائج وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة منذ حوالي أسبوعين من الآن عن فتح باب التجنيد للرجال والنساء من رتبة رقيب حتى رتبة جندي في العديد من الوظائف في تخصصات مختلفة للرجال والنساء من حملة البكالريوس وشهادات الدبلوم والثانوية، وأتاحت الوزارة حينها التقديم عبر بوابة التجنيد الموحد.

حيث تقدم العشرات بل المئات من المواطنين والمواطنات الباحثين عن الوظائف على موقع بوابة التجنيد الموحد، وانتظر المتقدمين نتائج القبول المبدئي، وهذا حتى يقوموا باستكمال باقي الاجراءات المطلوبة للتقديم على الوظائف وعمل كافة الاختبارات اللازمة والتي منها المقابلة الشخصية.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1443

وسنتعرف معكم في الخطوات القليلة القادمة كيفية معرفة اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1443، حيث تتيح وزارة الدفاع عمل ذلك بكل سهولة عن طريق خدمة الاستعلام الموجودة في موقع التجنيد الموحد، وهذا كما سنتابع معكم في الخطوات الموضحة التالية: