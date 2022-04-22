خطوات استخدام خدمة نظام السداد إلكتروني من خلال شركة اليسر

عند حصولك على تمويل ما فأنك سوف تبحث عن أفضل الطرق حتى تقم بسداد التمويل من خلالها، بطريقة سهلة وآمنة وبسيطة لمن لا يرغب بالتوجه إلى أحد الفروع التابعة للتمويل، فيمكنك أن تقم بسداد القسط التمويلي من خلال المنزل أو الموقع الإلكتروني، وقد قامت شركة اليسر بتوفير أفضل التمويلات والخدمات المجانية حتى توفر أقصى أنواع الراحة لجميع العملاء المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حتى يحصل على الأفضل دائما ومزيد من الثقة الدائمة بين العملاء والشركة، فهي تعد من أقوى الشركات في المملكة التي توفر تمويلات متنوعة وبالعديد من المزايا القوية التي تهم الفرد.

ماهي قروض شركة اليسر

توفر لك شركة اليسر مجموعة قوية للقروض التي تفيد كل فرد على حده، شروط التمويل الأصغر، وهناك قرض سيارة وقرض شخصي، وأيضا قرض للسلع الاستهلاكية، والتمويل الأصغر، ولكل منهما مزايا وشروط ومتطلبات غير الأخر، فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد أن تحصل على تمويل جيد ومناسب بأطول فترة سداد فيمكنك أن تحصل على تمويل شخصي بمبلغ 300 ألف ريال وبفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، ويكون التمويل بدون كفيل وبإجراءات بسيطة، وبتم السداد أون لاين كما تحب من خلال خدمة السداد أون لاين والتي تقدمها الشركة بأبسط الإجراءات والطرق السهلة والبسيطة.

خطوات استخدام خدمة نظام السداد إلكتروني

إذا أردت أن تحصل على أمان عند تحويل أموالك وأنت في منزلك، في أي وقت كما أنه متاح لك أن تقم بالسداد على جزأين في الشهر، فأن الحل الأمثل لك أن تقم بالدخول إلى شركة اليسر واستخدام خدمة السداد أون لاين، وهي مفيدة جدا لتوفير الوقت والراحة أيضا لجميع العملاء، وهناك خطوات بسيطة ستوفر لك الحصول على خدمة السداد أون لاين، في البداية قم بالاتصال على رقم خدمة عملاء شركة اليسر وهو 8001160711 لتحصل على رقم الحساب الخاص بك، ويمكنك أيضا التوجه إلى أحد مندوبي خدمات شركة اليسر لتحصل على رقم حسابك، ثم تقم باختيار أحد هؤلاء الثلاثة من هاتف مصرفي، أو الموقع الإلكتروني للبنك، أو الصراف الآلي، ثم تقم بالتوجه إلى قائمة السداد للخدمات العامة، ومنها اختيار رمز شركة اليسر 024، وسوف يتم إدخال رقم الحساب والمبلغ المراد سداد وكما ذكرنا يمكنك أن تقم بالسداد على جزأين في الشهر، وسوف يتم التأكيد لك برسالة.