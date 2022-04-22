نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة الأهلي والرجاء 2022/04/22 والتشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء والقنوات المجانية الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها، وكذالك من هو حكم مباراة الأهلي والرجاء الذي سيدير المباراة الهامة، وما هو التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء هل تماثل نجم الأهلي علي معلول للشفاء؟ كل هذه الأسئلة تدور في خاطر محبي وعشاق المارد الأحمر قبل ساعات من المباراة الحاسمة، التي سوف يحتضنها ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
كان الأهلي قد وصل للمغرب منذ يومين، وتم أستقبال البعثة أفضل أستقبال من جانب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ليؤكد الرجاء على عمق العلاقة الطيبة التي تجمعه بالنادي الأهلي، وينفي أي أثار لمحاولة الوقيعة بين الناديين من قبل بعض الإعلاميين، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وحكم اللقاء.
أعلنت لجنة الحكام في الاتخاذ الأفريقي لكرة القدم عن أسناد مهمة التحكيم في المباراة الحاسمة، إلي الحكم السنغالي “ماجيت نداي”، وهو من الحكام الجيدين في القارة السمراء، وسبق لهذا الحكم أن حكم للأهلي 5 مباريات قبل هذا اللقاء، حقق الأهلي الفوز معه في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، وتلقى الخسارة في مباراة، ويساعد الحكم السنغالي ماليك سامبا حكم مساعد أول، ونوح بانجورا حكم مساعد ثاني، والحكم الرابع عيسى سي، بينما يتواجد في غرفة الفار الحكم الزامبي جياني سيكوازي.
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