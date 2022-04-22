التسجيل في منح أراضي الديوان الملكي السعودي المجانية 1443 وشروط التقديم

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عمر شويل - جدة منح أراضي الديوان الملكي السعودي المجانية 1443، واحدة من أهم ما يبحث عنه المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية وخاصة الأبناء والأسر الفقيرة الغير قادرة علي أيجاد المسكن، لهذا تجد أن البحث دائما وبكثرة موجه إلي الديوان الملكي السعودي لأجل الحصول علي المساعدات والتي من أهمها المسكن والأراضي المجانية، بالإضافة إلى المساعدات المالية.

التسجيل في منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1443

يحتاج الشخص الراغب في الحصول على منحة أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي أن يتقدم بطلب فحواه الحاجة الماسة للحصول على المسكن الميسر لعدم توافر مسكن مناسب أعيش فيه، ومن ثم إرفاق كافة. المستندات والأوراق اللازمة الدالة على عدم إمكانيتك المادية على وجود مال يساعدكم في شراء سكن، واليكم رابط التقديم علي منح الأراضي المجانية.

هناك اكثر من طريقة للتقديم بطلب للديوان الملكي للاستفادة من منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي منها التسجيل عبر موقع الديوان الملكي وإدراج البيانات والمعلومات المطلوبة.

نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي

تحتاج أن يكون النموذج أو الطلب الذي تتقدم به للحصول علي مساعدات الديوان الملكي وإرساله على البريد السعودي أن يكون به 5 خطوات مهمة جاءت كالتالي:

تبدأ الخطاب بإلقاء التحية لخادم الحرمين الشريفين. كتابة موضوع الطلب الخاص بالدعم السكني والأراضي المجانية، ثم ظروفك المادية التي جعلتك غير قادر على الشراء. أرفاق جميع المستندات المطلوبة الخاصة بكم. في ختام الخطاب تقوم بتقديم الشكر مرة لخادم الحرمين، واليك نماذج طلب مساعدة. تسجيل بيانات المتقدم وهي (الاسم، محل الإقامة، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد).

رابط التسجيل في منح الأراضي المجانية 1443

كشفت الحكومة السعودية عن الآلية الخاصة بالسماح للمواطنين الاستفادة من الدعم السكني المجاني والخاص بالغير قادرين ماديا من شراء مسكن يأويهم، لهذا على من يرغب التسجيل عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع وزارة الإسكان عبر منصة سكني .

. تسجيل الدخول بكلمة المرور واسم المستخدم.

إضافة البيانات والمعلومات المطلوبة للدخول.

الضغط على التقديم في منح الأراضي .

. الموافقة على الشروط والأحكام.

الإجابة على بعض الأسئلة الموجودة أمامك في هذه الخطوة.

مراجعة كافة البيانات والمعلومات المسجلة.

استكمال عمليات التسجيل.

ويمكنكم متابعة الطلب عبر رابط تواصل الديوان الملكي.

شروط منح أراضي الديوان الملكي 1443

حددت وزارة الإسكان بالتعاون مع العديد من الجهات الخدمية والخاصة بالمساعدات مثل مساعدات الديوان الملكي لحصول المواطنين على الأراضي السكنية المجانية، مجموعة من المعايير والضوابط التي من شأنها توفر الوزارة الأراضي السكنية المجانية ومن أبرزها أن لا يقل عمر المستفيد عن ثمانية عشر عام، وان يكون لا يحمل جنسية غير السعودية، وإقامته في المملكة إقامة دائمة، ولم يتمكن من قبل من الحصول على الدعم من الحكومة السعودية والتي من أبرزها الدعم السكني.

طريقة التقديم على مساعدات الديوان الملكي

يتوجب على اي شخص يمر بضائقة مالية أو صحية ويرغب في مساعدات الديوان الملكي السعودي التقدم بطلب موضح فيه نوع الخدمة التي يرغب الحصول عليها من الديوان الملكي السعودي وكذلك الحالة المعيشة التفصيلية أو الحالة الصحية إذا كان يرغب في الحصول على علاج أو مساعدات علاجية، بعدها القيام بإرسال الطلب عبر عنوان البريد السعودي، وإليك طريقة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي.

وصلنا لختام شرح التسجيل في منح أراضي الديوان الملكي السعودي المجانية.