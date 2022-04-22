عاجل- تدمير منظومة صواريخ.. روسيا تكشف عن ضربات جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال االمتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى إفادة صحفية، إن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة منظمة دفاع جوى أوكرانية "إس-300" قرب بلدة نوفوسيلكا.

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية قتلت نحو 80 مقاتلا أوكرانيا من "النازيين"، ودمرت 23 قطعة من المركبات المدرعة قرب بلدة ألكسندروفكا.