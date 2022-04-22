جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال االمتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى إفادة صحفية، إن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة منظمة دفاع جوى أوكرانية "إس-300" قرب بلدة نوفوسيلكا.
وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية قتلت نحو 80 مقاتلا أوكرانيا من "النازيين"، ودمرت 23 قطعة من المركبات المدرعة قرب بلدة ألكسندروفكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تدمير منظومة صواريخ.. روسيا تكشف عن ضربات جديدة لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.