كييف: لن نفتح أى ممر إنسانى اليوم

جدة - نرمين السيد - وفى منشور عبر "تيليجرام"، كتبت فيريشتشوك أنه "بسبب الخطر الذى يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم".

ووفقًا لـ"فرانس برس"، وصلت ثلاث حافلات، أمس الخميس، تقل أشخاص تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهى مدينة كبيرة فى جنوب شرق أوكرانيا.

وفى رسالة إلى الأوكرانيين، قالت نائبة رئيس الوزراء: "أتوجه إلى الأشخاص الذين يتنظرون أن يتم إجلاؤهم: اصبروا من فضلكم اصمدوا!".