زيلينسكى: نحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريا لدعم الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - ودعا زيلينسكى، فى تصريحات عبر الفيديو، اليوم الجمعة، الدول الغربية لإمداد بلاده بمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا، مؤكداً أنه تم التحقق من مقتل 1126 مدنياً حتى اللحظة، بينهم 40 طفلا على أيدى القوات الروسية فى أنحاء منطقة كييف.
وأضاف زيلينسكى أن مناطق تشيرنيهيف وسومى وخاركيف ومناطق أخرى من أوكرانيا واجهت نفس الجحيم الذى واجهته مدينة بوتشا نتيجة الحرب الروسية.
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن الجيش الروسى يهدف إلى تدمير جميع المقومات فى أوكرانيا التى يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافى النفط.
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