507 ملايين و949 ألفا و365 إصابة إجمالى إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و211 ألفا و987 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80.8 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ990 ألفا و679 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ662 ألفا و751 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 522 ألفا و116 وفاة.