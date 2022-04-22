نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الإضافي من البنك الأهلي السعودي وأهم مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي
يعد البنك الأهلي السعودي ضمن إحدى مؤسسات الدولة الكبرى المالية وتساعد التمويلات المالية التي يوفرها البنك في نهوض الدولة وتطور مشروعاتها المستقبلية في ظل رؤية المملكة 2030، هذا ويسعى البنك لتحقيق العديد من الأهداف التي تقدم الكثير من المساعدات للمواطنين السعودين ومازال البنك الأهلي السعودي يواصل مسيرته في أن يكون من أهم البنوك المتواجدة بالمملكة وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بتقنيات متطورة لجميع العملاء.
التمويل الشخصي من البنك الاهلي السعودي
يوفر البنك الأهلي حزمة من التمويلات لكافة مواطنين المملكة ويتمكن المستفيدين من تلك التمويلات من الحصول عليها من خلال البنك أو عن طريق الموقع الرسمي للبنك الأهلي الإلكتروني، هذا ولم يقتصر الإستفادة من التمويل الشخصي على موظفي القطاعات الحكومية بل يحصل جميع الموظفين في قطاعات الدولة من الشركات الخاصة على التمويل.
مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي
سوف نوضح فيما يلي أهم المميزات التي يحصل عليها مستفيدي التمويل الشخصي من البنك الأهلي:
- يحصل المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي على تمويل يخضع لأحكان الشريعة الإسلامية ويتوافق معها في جميع خطواته.
- يستفيد الحاصلين على التمويل الشخصي من البنك الأهلي بفترة تمويل وأقساط شهرية للسداد على فترة طويلة تصل مدتها إلى 5 سنوات.
- يتمكن المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي من إتمام كافة الإجراءات أون لاين عن طريق الموقع الرسمي للبنك والحصول على الموافقة والتصديق لمن توافرت لديهم شروط الحصول على القرض.
شروط التمويل الإضافي من البنك الأهلي السعودي
تيسيراً من الجهات المختصة في البنك الأهلي قام البنك بتوفير خدمة التمويل الإضافي للمستفيدين من تمويلات أخرى بالبنك، وفيما يلي سوف نذكر بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الإضافي من البنك:
- يمنح البنك التمويل الإضافي لكافة الموظفين في القطاعات الخاصة والحكومية وكذلك الشركات المعتمدة وغيرها على أن يتم تحويل رواتب المستفيدين للبنك وذلك عن طريق نظام “سريع”.
- يجب أن لا يقل راتب المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الإضافي من السعودين عن 3.000 ريال سعودي، بينما لا يقل راتب الأشخاص المقيمين عن 4.000 ريال سعودي.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم من أبناء المملكة للإستفادة من التمويل الإضافي عن 18 عشر عاماً، بينما في حالة المقيمين يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عاماً.
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