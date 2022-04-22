فيديو- الرئيس الفرنسى يشعل مواقع التواصل بمهاراته فى الملاكمة

جدة - نرمين السيد - قبل يومين من الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، انتشر مقطع فيديو للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهر وهو يستعرض مهاراته فى لعبة الملاكمة، أمام أحد المدربين فى ضاحية "سانت دينيس Seine-Saint-Denis، وذلك على هامش جولة انتخابية له بالمنطقة لاجتذاب الناخبين اليساريين.





وحسبما ظهر فى مقطع الفيديو، فقد توجه المدرب إلى ماكرون، قائلا: "استمر، استمر، اضربنى"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك". ويواجه ماكرون منافسة قوية فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأى تظهر تصدر ماكرون.

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