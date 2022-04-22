كوريا الجنوبية تسمح بتناول الطعام والشراب فى الأماكن العامة الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى كيم بو-جيوم - بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن إلغاء اللوائح لا يعنى أن خطر العدوى قد اختفى"، مؤكدا أنه من أجل سد الفجوة فى إجراءات احتواء الفيروس الناتجة عن رفع اللوائح يجب الالتزام بقواعد مكافحة الفيروس وبذل جهود الوقاية من العدوى بشكل ذاتى.

وأوضح أنه عند تناول الطعام والشراب فى الأماكن المغلقة يجب الامتناع عن الكلام أو الحركة والتهوية بدقة، داعيا كبار السن لتلقى الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا.