بينهم وزير الخارجية.. أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 147 روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، كانت أستراليا قد فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا فى 14 أبريل الجارى، شملت 14 شركة ومؤسسة ومنظمة روسية بسبب الوضع فى أوكرانيا. كما أعلنت أستراليا عن خطط لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث تقرر زيادة المبلغ الإجمالى للمساعدة العسكرية الموجهة إلى أوكرانيا إلى 143 مليون دولار.

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