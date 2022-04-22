أرباح "بيتك" الكويتي ترتفع إلى 228 مليون دولار بالربع الأول

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن ربحه الصافي ارتفع 39% ليصل إلى 69.5 مليون دينار (ما يعادل 227.85 مليون دولار) في الربع الأول من العام، مقارنة مع 50 مليون دينار قبل عام.

وقال بيتك في بيان لبورصة الكويت إن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 12.2% متضمنة زيادة صافي إيرادات التمويل بـ 3.5%. وأشار البيان أيضا إلى "انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل المجمع بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

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